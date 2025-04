Σκηνικό οικονομικής θύελλας έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες 48 ώρες στις παγκόσμιες αγορές, καθώς η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή σαρωτικών δασμών στις εισαγωγές πυροδότησε ραγδαίες πτώσεις στα χρηματιστήρια και διεθνή ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι αποφάσεις Τραμπ προβλέπουν «βασικό» δασμό 10% σε σχεδόν όλες τις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ, καθώς και επιπλέον «αντιστρόφους» δασμούς που φτάνουν έως και 40% για 57 χώρες – από την Κίνα και την Ινδία έως την Ιαπωνία και την ΕΕ.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις



Στο χρηματιστήριο του Τόκιο – υπήρξε πτώση 2,7%, ενώ στην Αυστραλία ο δείκτης ASX 200 υποχώρησε κατά 1,6%. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 4,8% – τη χειρότερη από το 2020 – με απώλειες άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση.

Εμβληματικές αμερικανικές εταιρείες όπως η Apple, η Nike και η Target είδαν τις μετοχές τους να βυθίζονται έως και 14%. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, Adidas, Puma και Pandora υπέστησαν μεγάλες απώλειες, άνω του 9%.

$3.1 trillion was erased from the stock market today. pic.twitter.com/Cm2XCCREo1