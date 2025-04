Ανάστατοι μέχρι και οι.. πιγκουίνοι απ' τους δασμούς Τραμπ.

Από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «λεηλατηθεί, απογυμνωθεί και βιαστεί» από εμπορικούς εταίρους για δεκαετίες, και ήρθε η ώρα για «αντίποινα». Ανάμεσα στις χώρες που περιλαμβάνονται στο νέο εμπορικό καθεστώς είναι η Ινδία (26%), η Κίνα (34%), το Μπαγκλαντές (37%) και ακόμη… οι Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ, οι οποίες είναι ακατοίκητες.

Διαβάστε επίσης: Δασμοί Τραμπ: Σε «ελεύθερη πτώση» η Wall Street- Ισχυρές απώλειες στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση των δασμών προκάλεσε κύμα αντιδράσεων αλλά και χιούμορ στα social media, με χρήστες να χλευάζουν την απόφαση Τραμπ να επιβάλει 10% δασμό σε απομακρυσμένες περιοχές του Ειρηνικού που κατοικούνται μόνο από πιγκουίνους.

penguins leaving Heard Island and McDonald Island. is THIS what you voted for? pic.twitter.com/yqCMAx9zGa