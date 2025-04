Σε μία από τις πιο δραστικές εμπορικές κινήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή ελάχιστου βασικού δασμού ύψους 10% σε όλες τις εισαγωγές από ξένες χώρες, στο πλαίσιο του σχεδίου "ανταποδοτικών δασμών" που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

«Σήμερα, βάζουμε τέλος σε δεκαετίες οικονομικής λεηλασίας και επιτέλους βάζουμε την Αμερική πρώτη», δήλωσε ο Τραμπ, περιγράφοντας τη μέρα ως «μία από τις σημαντικότερες στην αμερικανική ιστορία». «Είναι η διακήρυξη της οικονομικής μας ανεξαρτησίας», πρόσθεσε.

Οι νέοι δασμοί αναλυτικά



Πέρα από τον βασικό δασμό 10%, ο Τραμπ ανακοίνωσε 25% δασμό σε όλα τα ξένα αυτοκίνητα, με ισχύ από τα μεσάνυχτα, επικαλούμενος «τρομακτικές ανισορροπίες» στο εμπόριο που, όπως είπε, έχουν πλήξει την αμερικανική βιομηχανική βάση και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ανακοινώθηκαν επίσης ειδικοί δασμοί που ξεκινούν από 10% και φτάνουν ως και 49% για επιλεγμένες χώρες. Ανάμεσά τους:

49% στην Καμπότζη

46% στο Βιετνάμ

37% στο Μπανγκλαντές

34% στην Κίνα

32% στην Ινδονησία και την Ταϊβάν

25% στη Νότια Κορέα

20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση

10% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βραζιλία



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κρατούσε και παρουσίασε στον κόσμο μεγάλο διάγραμμα με τον τίτλο "Reciprocal Tariffs", το οποίο σύγκρινε τους δασμούς που επιβάλλουν οι άλλες χώρες στις ΗΠΑ, με αυτούς που επιβάλλει η Ουάσινγκτον. «Μας χρεώνουν, τους χρεώνουμε. Πώς μπορεί κανείς να διαφωνεί;», είπε.

