Οι ελπίδες πως θα βρεθούν κι άλλοι επιζώντες στα συντρίμμια έχουν αρχίσει να σβήνουν σήμερα στη Μανταλέι, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι πέρασαν ακόμη μια νύχτα στην ύπαιθρο μετά τον φοβερό σεισμό 7,7 βαθμών, ο οποίος άφησε πίσω πάνω από 1.700 νεκρούς στην Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη.

Ειδικοί δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι νεκροί τελικά θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη, ειδικά στην πάλαι ποτέ Βιρμανία των περίπου 55 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να προσφερθεί βοήθεια στο κράτος της Ασίας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος κι η έλλειψη πόρων είναι οξεία.

Ο σεισμός της Παρασκευής, μεγέθους 7,7 βαθμών, ακολουθήθηκε λίγη ώρα αργότερα από μετασεισμό 6,7 βαθμών, με επίκεντρο την κεντρική Μιανμάρ. Έκτοτε γίνονται ασταμάτητα αισθητοί μετασεισμοί κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ.

Η σεισμική δόνηση, σφοδρότητας που είχε να ζήσει δεκαετίες η Μιανμάρ, προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού ως ακόμη και 1.000 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην Μπανγκόκ, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι είναι νεκροί, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης 30ώροφου κτιρίου υπό κατασκευή.

Myanmar has been terribly shaken. Many historical Buddhist monuments have been destroyed, including the famous white Hsinbyume Pagoda in Mingun.



The death toll from the earthquake in Myanmar has exceeded 1,600, with more than 3,400 injured (Xinhua).



More than 100 Russian… pic.twitter.com/fmCn4OToUd — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) March 30, 2025

Στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, σπαρμένη σωρούς συντριμμιών, η ένταση των προσπαθειών των σωστικών συνεργείων είχε μειωθεί το πρωί σε σύγκριση με την προηγουμένη, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φθάσει τους 40° Κελσίου.

Οι τροπικές συνθήκες χαρακτηρίζονται σκληρή δοκιμασία για τη φυσική και διανοητική αντοχή των ομάδων που επιχειρούν στις τοποθεσίες όπου σημειώθηκαν καταστροφών κι επιταχύνουν την αποσύνθεση των πτωμάτων κάτω από τα συντρίμμια, κάνοντας πολύ πιο περίπλοκη τη διαδικασία αναγνώρισής τους.

Παρ’ όλ’ αυτά, γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 60 ώρες στα συντρίμμια ξενοδοχείου, κατόπιν 5ωρης επιχείρησης σωστικών συνεργείων από την Κίνα, τη Ρωσία και την Μιανμάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση σήμερα το πρωί.

Ωστόσο άλλη έγκυος, δεν ήταν τόσο τυχερή. Σωστικά συνεργεία την έβγαλαν από τα συντρίμμια αφού έμεινε παγιδευμένη για πάνω από 55 ώρες. Ακρωτηρίασαν το ένα της πόδι με την ελπίδα να την κρατήσουν στη ζωή. Μάταια.

«Δοκιμάσαμε τα πάντα για να τη σώσουμε», ανέφερε μέλος της ιατρικής ομάδας αφού διαπίστωσε τον θάνατό της, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα.

Οι κηδείες εκατοντάδων θυμάτων αναμένεται να γίνουν σήμερα, την ημέρα που κανονικά η μουσουλμανική κοινότητα, σε πένθος, θα γιόρταζε το Έιντ, το τέλος του μήνα του ραμαζανιού.

Θα είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί ο απολογισμός των θυμάτων στη Μιανμάρ, χώρα απομονωμένη όσο και κατακερματισμένη: οι στρατηγοί στην εξουσία βρίσκονται σε πόλεμο με μια μυριάδα οργανώσεις ανταρτών, ιδίως εθνικών μειονοτήτων, καθώς και των πολιτικών τους αντιπάλων. Ωστόσο η πολύ σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια που απηύθυνε ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, αν μη τι άλλο πιστοποιεί το εύρος της καταστροφής.

Rescue hopes fading three days after deadly Myanmar quake.



The desperate struggle to find survivors is taking place in temperatures of around 40 degrees Celsius (104 Fahrenheit) and complicated by the scale of the destruction and aftershockshttps://t.co/Dr26eDCuCL pic.twitter.com/i2KCCpgmfU — AFP News Agency (@AFP) March 31, 2025

Επισήμως, οι αρχές έκαναν λόγο χθες για περίπου 1.700 νεκρούς, 3.400 τραυματίες και 300 αγνοούμενους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε χθες Κυριακή τον σεισμό στο υψηλότερο επίπεδο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 100 εκατ. δολάρια ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

On the evening of March 29, during the search and rescue operation in the collapsed building of Ottara Thiri Private Hospital, Myanmar, a young guy quickly told the Chinese rescue team where the trapped people were - his family members.🙏pic.twitter.com/VO9G0dXDKV https://t.co/b0p5JLfbDb — ShanghaiPanda (@thinking_panda) March 30, 2025

Η Κίνα, η Μαλαισία και η Ινδία έχουν ήδη αναπτύξει ομάδες, αυτές της Ινδονησίας αναμένεται να φθάσουν και να επιχειρήσουν σήμερα.

Η εμφύλια σύρραξη στην οποία μεταμορφώθηκαν οι μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της στρατιωτικής χούντας που ανέτρεψε την 1η Φεβρουαρίου 2021 την εκλεγμένη κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι υπονόμευσε το σύστημα υγείας — υποστελεχωμένο, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί τέτοια πλημμύρα θυμάτων, σύμφωνα με ανθρωπιστικούς οργανισμούς και οργανώσεις. Η κατάσταση ήταν ήδη πολύ σοβαρή προτού χτυπήσει ο σεισμός, καθώς ο πόλεμος ανάγκασε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους να εκτοπιστούν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο σεισμός δεν εμπόδισε τους στρατιωτικούς να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με οργανώσεις ανταρτών. Στην πολιτεία Σαν (βορειοανατολικά), αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον επτά μαχητές, σύμφωνα με την παράταξη στην οποία ανήκαν. Παρόμοιοι βομβαρδισμοί αναφέρεται πως διεξήχθησαν στην πολιτεία Κάρεν.

Chinese nurses protect newborn babies during Myanmar earthquake pic.twitter.com/3QdFhJU64X — Modern History 𝕏 (@modernhistory) March 30, 2025

Στην Μπανγκόκ, οι επιχειρήσεις για να εντοπιστούν επιζώντες στα συντρίμμια 30ώροφου κτηρίου της δημόσιας διοίκησης που κατέρρευσε παγιδεύοντας κάπου 80 εργάτες συνεχίζονται.

Η αυτοδιοίκηση της μητρόπολης ανακοίνωσε πως επανήλθε στην κανονική λειτουργία το σύστημα των μέσων μαζικής μεταφοράς, μετά την αναστολή της για να επιθεωρηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ