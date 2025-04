Με τον Τούρκο πρόεδρο να νιώθει την πίεση σε εθνικό επίπεδο μετά την φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, με κατηγορίες για διαφθορά και τρομοκρατία, φαίνεται πως επέλεξε να επιτεθεί λεκτικά στο Ισραήλ, μεταφέροντας την ένταση σε περιφερειακό επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε σκληρή κριτική στο Ισραήλ την Κυριακή, λέγοντας: «Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Είθε ο Αλλάχ να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ στο ιερό του όνομα. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί και γι’ αυτό πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε δυνατοί και να είμαστε αδέρφια. Είθε ο Αλλάχ να ενισχύει πάντα την ενότητά μας».

Μάλιστα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε το προσωνύμιο του Αλλάχ «Al-Qahhar» αλλιώς «ο καταστροφέας» ή «αυτός που υποτάσσει».





Η απάντηση του Ισραήλ ήρθε δια στόματος Γκίντεον Σάαρ





Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε άμεσα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Συγκεκριμένα έγραψε ότι «Ο δικτάτορας Ερντογάν αποκάλυψε το αντισημιτικό του πρόσωπο. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα αυτές τις μέρες, ο Ερντογάν είναι επικίνδυνος τόσο για την περιοχή όσο και για τον ίδιο του το λαό.

Ελπίζουμε ότι οι χώρες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ θα το καταλάβουν αυτό και ελπίζουμε μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα».

Για να πάρει τον λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας





Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υπογραμμίζει πως απορρίπτει «κατηγορηματικά την εξωφρενική δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτοί οι ασεβείς και ανυπόστατοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας συγκάλυψης των εγκλημάτων που διαπράττονται από τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του».

Η ανακοίνωση συνεχίζει υποστηρίζοντας πως «Αυτό εντείνει την ανησυχία μας ότι το Ισραήλ θα επιταχύνει τις γενοκτονικές πολιτικές του στη Γάζα και θα εντείνει τις ενέργειές του με στόχο την αποσταθεροποίηση άλλων χωρών της περιοχής. Οι προσπάθειες προπαγάνδας των Ισραηλινών αξιωματούχων δεν θα υπονομεύσουν ποτέ την ακλόνητη δέσμευση της Τουρκίας (με το επίσημο όνομα Türkiye) να λέει την αλήθεια».

Και κλείνει με την αναφορά πως «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των αθώων πολιτών που αποτελούν στόχο του Ισραήλ και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε στην ανακοίνωση





What bothered the Turkish Foreign Ministry?

Here’s a way to clarify the dictator’s words: Clearly state that Erdoğan is not an antisemite, that he is not an obsessive hater of the Jewish state.



