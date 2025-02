Περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση ενόπλου σήμερα σε δημόσιο σχολείο ενηλίκων στη σουηδική πόλη Ορεμπρό, ανακοίνωσε η αστυνομία, στην πιο φονική επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των νεκρών πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης.

"Γνωρίζουμε ότι περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ σήμερα. Ο λόγος που δεν μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς αυτή τη στιγμή είναι ότι η έκταση του περιστατικού είναι πολύ μεγάλη", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό, Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ.

Οι αστυνομικές αρχές τόνισαν ότι μέχρι στιγμής η εκτίμησή τους είναι ότι δεν υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, ωστόσο τόνισαν ότι ακόμη η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.

Πρωθυπουργός: «Πολύ οδυνηρή μέρα για όλη τη Σουηδία»

«Με λύπη έλαβα πληροφορίες για την τρομερή επίθεση στο Ερεμπρού. Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που έχουν πληγεί και τους συγγενείς τους.

Είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλη τη Σουηδία. Οι σκέψεις μου είναι επίσης με όλους εκείνους των οποίων μία καθημερινή μέρα στο σχολείο μετατράπηκε σε τρομακτικό εφιάλτη. Το να είσαι περιορισμένος σε μια τάξη και να ανησυχείς για τη ζωή σου είναι ένας εφιάλτης που κανείς δεν πρέπει να βιώσει.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με την Αστυνομική Αρχή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και είναι σημαντικό το κοινό να παρακολουθεί πληροφορίες από την αστυνομία. Η έκκλησή μου είναι επίσης να δώσουμε τώρα στην αστυνομία την ηρεμία που χρειάζεται για να διερευνήσει τι συνέβη και πώς θα μπορούσαν να έχουν συμβεί αυτά τα φρικτά εγκλήματα».

Σοκάρει μαρτυρία δασκάλας

Η 54χρονη δασκάλα του σχολείου, Μαρία Πεγκάντο, είπε ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα της σχολικής της αίθουσας αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα και φώναξε σε όλους να βγουν έξω. «Έβγαλα και τους 15 μαθητές μου στο διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», είπε στο Reuters σε τηλεφωνική επικοινωνία. «Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου». «Είδα ανθρώπους να τους σέρνουν έξω τραυματισμένους, τον έναν μετά τον άλλο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό», είπε.

Σπουδαστές του σχολείου ενηλικών και σε κοντινά σχολεία παρέμειναν εντός των κτιρίων τους για πολλές ώρες πριν η αστυνομία δώσει εντολή σταδιακά να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

