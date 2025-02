Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο στην πόλη Ιζιούμ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Εχθρική επίθεση στο Ιζιούμ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι κατακτητές χρησιμοποίησαν βαλλιστικό πύραυλο. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο ίδιος έκανε λόγο και για 20 τραυματίες, διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος «έπληξε το κέντρο» της πόλης, η οποία αριθμούσε πάνω από 40.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

Διασώστες βρίσκονται στο σημείο και τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στα χαλάσματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Σινεχούμποφ, μια πενταώροφη πολυκατοικία υπέστη ζημιές και αρκετά κτίρια διοικητικών υπηρεσιών καταστράφηκαν μερικώς λόγω της επίθεσης.

Η περιφέρεια του Χαρκόβου, που συνορεύει με τη Ρωσία, αποτελεί τακτικά στόχο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

russian troops have just attacked the town of Izium in Kharkiv region with a ballistic missile, killing at least 4 people and wounding 17 others. The number of victims may increase. We pray for the wounded! I have been to Izyum more than once with a humanitarian mission from the… pic.twitter.com/PsU91s3luF