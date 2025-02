Τραγωδία εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (03.02.25) στην Αυστραλία με μία 17χρονη να χάνει τη ζωή της σε επίθεση από καρχαρία.

Η επίθεση του καρχαρία σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα, πρωί στην Ελλάδα), στην παραλία Woorim, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, στην Αυστραλία.

🚨 #BREAKING: Tragic Shark Attack in Australia 🦈💔



A female swimmer has died after a shark attack off a popular tourist spot on Australia’s east coast. Authorities confirm the victim was swimming 100 meters offshore when the fatal encounter occurred.



🐂 Experts believe a bull…