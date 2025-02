Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή αεροασθενοφόρου χθες, Παρασκευή, στη Φιλαδέλφεια, μεταξύ των οποίων έξι Μεξικανοί, που επέβαιναν στο αεροσκάφος, και ένας άνθρωπος στο έδαφος, ανακοίνωσαν σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού και η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας.

Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε στο έδαφος βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στον τόπο της συντριβής.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει 19 τραυματίες», δήλωσε η Πάρκερ.

Dashcam footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia tonight.



The Learjet appears to have impacted the ground at a nearly vertical angle. The last transponder signal, sent seconds before the crash, showed a descent rate of more than 11,000 feet per minute. pic.twitter.com/27hGq2xcny