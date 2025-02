Νέο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στις ΗΠΑ. Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με έξι επιβαίνοντες, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί, συνετρίβη κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβάνια.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των θυμάτων.

Τα βίντεο από την συντριβή σοκάρουν, με αναλυτές να τονίζουν πως το αεροσκάφος «έπεσε σαν βράχος», αφήνοντας συντρίμμια και τεράστια φωτιά. Εικόνες από το σημείο δείχνουν το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά, προτού προσκρούσει στο έδαφος και σημειωθεί έκρηξη. Από τη συντριβή ξέσπασε φωτιά σε πολλά κτίρια και οχήματα γύρω από το Roosevelt Mall, ένα εμπορικό κέντρο στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια.

Απέναντι από τη συντριβή, το Roosevelt Mall εκκενώθηκε, δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος του εμπορικού κέντρου Kristen Moore. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές στο εμπορικό κέντρο, είπε.

«Ήμουν εδώ στη δουλειά και το μόνο που μπορούσα να δω είναι αυτή η μεγάλη “μπάλα φλόγας” στον ουρανό. Κυριολεκτικά, ακούσαμε ένα δυνατό κρότο. Ταρακούνησε ολόκληρο το κτίριο, ολόκληρο το κτίριο σείστηκε», είπε ο Mikey Littlejohn στο WPVI.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 55, το οποίο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Κύπρου).

Και οι έξι επιβαίνοντες – κανένας από τους οποίους δεν φαίνεται να έχει επιζήσει – σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

Το αεροσκάφος μετέφερε ένα κορίτσι «το οποίο είχε λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή» και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό, δήλωσε στο NBC ο Σάι Γκολντ ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες ήταν η μητέρα του κοριτσιού, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο συγκυβερνήτης, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι είναι «πολύ λυπηρό να βλέπω το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια. Και άλλες αθώες ψυχές χάθηκαν».

Φόβοι για θύματα στο έδαφος

Ο Μάικ Ντρίσκολ, δημοτικός σύμβουλος της Φιλαδέλφειας, επεσήμανε ότι φοβάται πως θα υπάρχουν νεκροί και μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο έδαφος.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το σημείο της τραγωδίας: «γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν απώλειες σε αυτή την περιοχή».

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV: "There was one guy, he was in front of the Dunkin' Donuts, he was on fire."



Follow live updates: https://t.co/e0wHefEWbz pic.twitter.com/bUooU35CrX