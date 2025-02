Η Χαμάς παρέδωσε τον Γαλλοϊσραηλινό όμηρο Οφέρ Καλντερόν και τον Ισραηλινό Γιάρντεν Μπίμπας στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο τρίτος όμηρος που πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος σήμερα, ο Αμερικανοϊσραηλινός Κιθ Σίγκελ, αναμένεται να παραδοθεί σε άλλη τοποθεσία αργότερα μέσα στο πρωινό.

Hostage Ofer Calderon is handed over to the Red Cross by Hamas after 484 days in captivity.



Calderon is seen paraded on a stage in southern Gaza's Khan Younis. He briefly waves to the crowd before leaving in Red Cross vehicle. pic.twitter.com/9VnKQeRJQr