Νέα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της σύγκρουσης μεταξύ του πολιτικού αεροσκάφους της American Airlines και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου πάνω από το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» στην Ουάσινγκτον, καθώς και την πτώση του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες στον ποταμό Ποτόμακ, κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

🇺🇸 New footage of yesterday's plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk

Exclusive: CNN obtains videos showing new angles of DC plane crash.



Two newly obtained videos shared by CNN offer fresh perspectives on Wednesday night’s midair collision over Washington, DC. The footage captures both aircraft heading toward each other before a devastating… pic.twitter.com/FXSpGu5un8