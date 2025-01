Η ισραηλινή κυβέρνηση αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων μετά τις καταγγελίες της ισραηλινής ηγεσίας για "πανδαιμόνιο" που επικράτησε στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την απελευθέρωση δύο Ισραηλινών ομήρων, μετέδωσαν το ραδιοφωνικό δίκτυο του ισραηλινού στρατού και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Footage of Israeli hostage Gadi Moses walking through mob of violent Palestinians. There are also reports that Arbel Yehud has been transferred to the Red Cross. Complete chaos in Gaza pic.twitter.com/NAQfwFPjp6

Το Channel 12 μετέδωσε πως Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, που αναμένονταν να αποφυλακιστούν από ισραηλινές φυλακές, με βάση τη συμφωνία Ισραήλ/Χαμάς, είχαν επιβιβαστεί σε λεωφορεία, που ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν, όταν δόθηκε εντολή να κατέβουν οι κρατούμενοι από τα λεωφορεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από τις σφοδρές κατηγορίες της ισραηλινής πλευράς για χαοτικές συνθήκες που επικράτησαν νωρίτερα σήμερα κατά την απελευθέρωση των ομήρων στη Χαν Γιουνίς, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για «σοκαριστικές σκηνές».

One WOMAN. Not a soldier. Just a JEWISH woman.



Arbel Yehud, alone, 481 days and nights in Hamas captivity.



A Jewish woman who’s name was never mentioned by ANY Women’s Rights org - and that includes @unwomenchief -,women’s magazines,celebrities, feminists. Zero, nada.… pic.twitter.com/O5St9sW0WH