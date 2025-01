Aνοιχτή συνεδρίαση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας.

Η Αλγερία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε συνέχεια της εφαρμογής της ισραηλινής νομοθεσίας που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA και τίθεται σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Ο επικεφαλής της UNRWA, Φίλιπ Λαζαρίνι, είχε κάνει λόγο για καταστροφικές συνέπειες εάν οι νόμοι αυτοί εφαρμοστούν πλήρως, τονίζοντας τους κινδύνους για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι νόμοι αυτοί επίσης απαιτούν από την UNRWA να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγείροντας ανησυχίες στον ΟΗΕ για πιθανή επέκταση ισραηλινών οικισμών στη γειτονιά Σεΐχ Τζαρά.

Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την UNRWA και τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο της.

Ο κ. Λαζαρίνι είπε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι σε δύο ημέρες, οι επιχειρήσεις της UNRWA στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη θα παραλύσουν, καθώς θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία της ισραηλινής Κνεσέτ. Ανέφερε επίσης ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της Κνεσέτ "θα είναι καταστροφική", προσθέτοντας ότι "θα υποβαθμίσει την ικανότητα των Ηνωμένων Εθνών ακριβώς τη στιγμή που η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σημαντικά".

Η νομοθεσία της Κνεσέτ, είπε ο κ. Λαζαρίνι αψηφά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης και πρόσθεσε ότι περιφρονεί τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Ο επικεφαλής σημείωσε ότι το προσωπικό της UNRWA είναι αποφασισμένο να παραμείνει και να προσφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο κ. Λαζαρίνι κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αντισταθούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Κνεσέτ- να επιμείνουν σε μια πραγματική πολιτική πορεία προς τα εμπρός που θα οριοθετεί το ρόλο της UNRWA ως φορέα παροχής εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης- και να διασφαλίσουν ότι μια οικονομική κρίση δεν θα τερματίσει απότομα το σωτήριο έργο της UNRWA.

I officially notified members of the Security Council that within 48 hours the State of Israel will end its cooperation with UNRWA. UNRWA must cease its activities in Israel and evacuate all of its facilities in Jerusalem. pic.twitter.com/GcfZnNajR5