Το Google Maps θα εμφανίζει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» (Gulf of America) αντί για «Κόλπος του Μεξικού» (Gulf of Mexico) για τους χρήστες στις ΗΠΑ, μόλις οι επίσημες κυβερνητικές πηγές ενημερωθούν σύμφωνα με τη διαταγή του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η εταιρεία ακολουθεί την πάγια πρακτική της να προσαρμόζει τα τοπωνύμια βάσει επίσημων κυβερνητικών αλλαγών, όπως το σύστημα GNIS.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι στις ΗΠΑ θα εμφανίζεται η νέα ονομασία, ενώ οι χρήστες στο Μεξικό θα συνεχίσουν να βλέπουν «Gulf of Mexico». Οι χρήστες από άλλες χώρες θα βλέπουν και τις δύο ονομασίες. Παρόμοιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί σε αμφισβητούμενες περιοχές όπως το Κασμίρ και η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού ήταν μέρος εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ, που περιλάμβανε επίσης την αλλαγή της ονομασίας της κορυφής Denali σε Mount McKinley. Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ έχει προθεσμία 30 ημερών για να εφαρμόσει τις αλλαγές στη βάση δεδομένων GNIS, επηρεάζοντας όλους τους ομοσπονδιακούς χάρτες και έγγραφα.





Google Maps will display the name “Gulf of America” instead of the “Gulf of Mexico” for U.S. users once official government sources are updated to reflect the name change ordered by President #DonaldTrump.

