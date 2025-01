Στην πόλη Prayagraj της βόρειας Ινδίας, αρκετοί προσκυνητές φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί λόγω συνωστισμού στο θρησκευτικό φεστιβάλ Kumbh Mela. Το ατύχημα συνέβη όταν προσκυνητές που κοιμούνταν στις όχθες του ποταμού ποδοπατήθηκαν από άλλους που είχαν βουτήξει στα ιερά νερά.

Οι αρχές ανέμεναν έως και 100 εκατομμύρια επισκέπτες για τη μεγαλύτερη ημέρα του φεστιβάλ. Το κύριο γεγονός της ημέρας, το «Shahi snan» ή «βασιλικό λουτρό», όπου χιλιάδες ασκητές καλυμμένοι με στάχτη βουτούν στα νερά, έχει προσωρινά ακυρωθεί. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές συνεχίζουν να προσπαθούν να συμμετάσχουν στο ιερό λουτρό.

Εν μέσω αναφορών για θανάτους λόγω του συνωστισμού, ιερείς και αρχές κάλεσαν τους πιστούς να κάνουν το λουτρό τους στις κοντινότερες όχθες ποταμών και να μην κατευθύνονται προς το Sangam. Αυτόπτες μάρτυρες και νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον συνωστισμό. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό ή τον αριθμό των θυμάτων.

Ο θρησκευτικός ηγέτης Premanand Puri, από τη σεκτα Panchayati Akhara Shri Niranjani, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έδωσε προτεραιότητα στους VIP επισκέπτες και δεν φρόντισε για την ασφάλεια των πιστών. Τόνισε ότι όλες οι θρησκευτικές ομάδες είχαν ζητήσει τη διαχείριση του φεστιβάλ να αναλάβει ο ινδικός στρατός, εκφράζοντας την άποψη ότι έτσι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

DEVELOPING STORY | More than seven people have died in a stampede during the Maha Kumbh Mela in Uttar Pradesh, India, where millions gathered for a sacred dip on the most significant day of the six-week-long event. pic.twitter.com/0c6GZPl8XH