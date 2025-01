Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας θα μπορούσαν να είναι καλές για την Αμερική, καθώς καθιστούν την τεχνολογία φθηνότερη. Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για «καμπανάκι αφύπνισης».

«Αν μπορείς να το κάνεις φθηνότερα, αν μπορείς να το κάνεις με λιγότερα [χρήματα] και να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι αυτό είναι καλό για εμάς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για την πρόοδο της Κίνας στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν κυρίαρχος παίκτης στον τομέα αυτό.

Τι απαντά ο δημιουργός του ChatGBT

Ο Sam Altman, δημιουργός του ChatGPT, χαρακτήρισε το νέο μοντέλο της DeepSeek «εντυπωσιακό, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό που προσφέρουν για το κόστος», σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ωστόσο, τόνισε ότι η OpenAI θεωρεί πως η μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς είναι το κλειδί για την επιτυχία των δικών της μοντέλων.

Ο Altman ανέφερε: «Προφανώς θα προσφέρουμε πολύ καλύτερα μοντέλα και, επίσης, είναι αναζωογονητικό να υπάρχει ένας νέος ανταγωνιστής! Θα κυκλοφορήσουμε κάποιες ενημερώσεις».

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.