Η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο της Αρμπέλ Γεχούντ, μιας εκ των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν την Πέμπτη.

Στο μήνυμα αυτό, η Αρμπέλ Γεχούντ λέει ότι η ημερομηνία είναι 25 Ιανουαρίου, υποδηλώνοντας ότι βιντεοσκοπήθηκε πριν από δύο ημέρες. Η 29χρονη διαβεβαιώνει πως είναι καλά στην υγεία της και εκφράζει την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι της.

Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ δεν μεταδίδουν τα προπαγανδιστικά βίντεο ομήρων που κατά καιρούς έχουν δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

