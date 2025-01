Οι τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες που αφέθηκαν σήμερα ελεύθερες από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από 477 ημέρες αιχμαλωσίας, παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Πριν από λίγο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως οι τέσσερις όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ και θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Released hostages Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy and Liri Albag have crossed the border into Israelhttps://t.co/CqJDL3g5w8