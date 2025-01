Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στην κομητεία Ντόνεγκαλ, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Στην Ιρλανδία σημειώθηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου που έχουν καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα 725.000 ιδιοκτησίες να μείνουν χωρίς ρεύμα και περίπου 138.000 άνθρωποι χωρίς νερό.

VIDEO: 🇮🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Violent storm Eowyn hits Ireland and Scotland



Ireland has recorded its strongest-ever wind gusts as Storm Eowyn barrelled in from the Atlantic, leaving hundreds of thousands of homes without power, grounding flights and shutting schools#AFPVertical pic.twitter.com/s42lCQejxu — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2025

Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς την Παρασκευή (24/1) καταγράφηκαν ριπές ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Μία στις πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν και όλα τα τρένα σταμάτησαν στη Σκωτία. Όλα τα σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία έκλεισαν καθώς η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και έριξε δέντρα.

Storm Eowyn blasted the United Kingdom and Ireland on Friday with hurricane-force winds of up to 114 mph.



The storm set a new wind record in Ireland and cut power to thousands. https://t.co/QMDTb9tlxz pic.twitter.com/10mc0RVzpL — AccuWeather (@accuweather) January 24, 2025

Παραμένει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για τους ανέμους σε τμήματα της Σκωτίας. Οι ισχυρότεροι άνεμοι είχαν περάσει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά η καταιγίδα αναμενόταν ακόμη να φέρει ριπές ταχύτητας άνω των 128 χιλιομέτρων/ώρα στις ακτές και τους λόφους της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Zeer zware storm #Éowyn zorgt momenteel voor ravage in Ierland, Schotland en delen van Engeland, in #Galway zijn extreme windstoten tot 184 km/u gemeten. Hier eerste indrukken van onze verslaggevers ter plekke in Lahinch, county Clare, aan de westkust van Ierland. Later meer! pic.twitter.com/Ya3E3DOBzQ — Weer & Radar Nederland (@weerenradar_nl) January 24, 2025

Δύο κόκκινες προειδοποιήσεις βρίσκονταν σε ισχύ στη Βόρεια Ιρλανδία και σε τμήματα της Σκωτίας.

Υπάρχουν επίσης κίτρινες προειδοποιήσεις για άνεμο, βροχή, χιόνι και πάγο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες ημέρες.

En Écosse vendredi, ce camion s'est littéralement fait balayer par la tempête #Eowyn pic.twitter.com/xN8y9YO54A — Meteo60 (@meteo60) January 25, 2025

