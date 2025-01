Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι «ανοιχτός σε συζητήσεις» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για κοινή δουλειά σε θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τιμές στον ενεργειακό τομέα και είπε ότι αυτό θα είναι μια καλή ιδέα και για τους δύο τους να συναντηθούν.

Ωστόσο ο Πούτιν είπε σε δημοσιογράφο της ρωσικής τηλεόρασης ότι το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία περιπλέκεται λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρός της Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υπογράψει διάταγμα που τον αποτρέπει να διεξάγει συνομιλίες με τον Πούτιν.

Μάλιστα, επισήμανε πως οι σύμμαχοι του Ζελένσκι πρέπει να τον υποχρεώσουν να άρει την απαγόρευση των διαπραγματεύσεων: «Δεν βιάζεται (ο Ζελένσκι) να ακολουθήσει τις οδηγίες των χορηγών του - και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες οδηγίες - για να ακυρώσει το διάταγμα που εκδόθηκε και απαγορεύει τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι στο τέλος, αυτοί που πληρώνουν χρήματα θα πρέπει να τον αναγκάσουν να το κάνει αυτό».

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 Russian President Putin says if the 2020 US presidency wasn't "stolen" from Donald Trump, the Ukrainian crisis would have never appeared. pic.twitter.com/55YGJ4aVis