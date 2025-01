Η συνεισφορά της βουλγαρικής πόλης Πέρνικ στη σύγχρονη Ευρώπη είναι ένα παράδειγμα διατήρησης παραδόσεων, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΒΤΑ), Κίριλ Βάλτσεφ, κατά την έναρξη του συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου Europe on Balkans: Cohesion Skills, που πραγματοποιείται στην Εθνική Λέσχη Τύπου του ΒΤΑ στη πόλη Πέρνικ.

Το έργο στοχεύει να μιλήσει για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ανθρώπων στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια και ανθρώπων από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να κατανοήσουν ο ένας τη συμβολή του άλλου στη ζωή στην ΕΕ, υπογράμμισε ο Βάλτσεφ. Είπε, ακόμα, ότι στο Πέρνικ υπάρχει ένα σύγχρονο παράδειγμα διατήρησης του Χριστιανισμού, σημειώνοντας πώς η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα σώθηκε από την καταστροφή κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού.

Η εκκλησία, που ολοκληρώθηκε το 1920 και ζωγραφίστηκε την περίοδο 1937-1939 από τους διάσημους Βούλγαρους καλλιτέχνες Νίκολα Μαρίνοφ και Ντέτσκο Ουζούνοφ, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο της Εθνικής Λέσχης Τύπου της BTA, όπου βρίσκεται η Εθνική Διεύθυνση Μεταλλείων από το 1932, είπε ο Βάλτσεφ.

Ο Βάλτσεφ ανέφερε, ακόμα, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Σούρβα προβάλλει το τελετουργικό των μεταμφιέσεων από την αρχαιότητα, που χρονολογείται πριν τις παραδόσεις του καρναβαλιού στη Δυτική Ευρώπη. Σημείωσε ότι η έναρξη των παιχνιδιών μεταμφίεσης στην Ευρώπη τοποθετείται στα Βαλκάνια, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν εορταστικές εβδομάδες αφιερωμένες στον θεό του κρασιού Διόνυσο, ενώ οι Θράκες έκαναν και αγώνες μεταμφιέσεων που ονομάζονταν Kukeri. Ο Βάλτσεφ τόνισε ότι η διατήρηση αυτών των αρχαίων παραδόσεων στο Πέρνικ φαίνεται μέσα από το παλαιότερο φεστιβάλ μεταμφιέσεων στη Βουλγαρία, που διοργανώνει ο Δήμος Πέρνικ από το 1966.

Σύμφωνα με τον Βάλτσεφ, η διατήρηση των παραδόσεων που κληρονομήθηκαν από τους προγόνους, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης του κόσμου σε πολλά μέρη της Ευρώπης, αντικαθίσταται από ό,τι μεταφέρεται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρονται από πολλούς μετανάστες. Το Πέρνικ είναι ένα από τα ευρωπαϊκά παραδείγματα αντίθεσης προς την υφέρπουσα ομοιομορφία στην Ευρώπη και διατήρησης της διαφορετικότητας στην ενότητα, που είναι το σύνθημα της ΕΕ, τόνισε.

«Ο Άγιος Ιωάννης της Ρίλα στη Διαθήκη του μάς συμβουλεύει να προσπαθήσουμε να ζούμε με ενότητα και μοναξιά και να μην επιτρέψουμε στη χώρα μας να αναπτυχθούν διχόνοιες, έριδες, καυγάδες, (...) και άλλα απρεπή πάθη», είπε ο Βάλτσεφ, προσθέτοντας ότι αυτά τα λόγια είναι πολύ σημαντικά σε μέρες όπως η σημερινή, όταν ο κόσμος διαλύεται από πολέμους και η Βουλγαρία από τη διχόνοια.

Ωστόσο, για να ζήσουν μαζί οι άνθρωποι, πρέπει να γνωρίζουν ο ένας τις ζωές και τις σκέψεις του άλλου, με συζητήσεις όπως αυτές στα συνέδρια του BTA να στοχεύουν ακριβώς στο να μοιραστούν περισσότερες γνώσεις ο ένας για τον άλλον. Το έργο Europe on Balkans: Cohesion Skills αναζητά επίσης λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα όπως ο μετασχηματισμός της ενέργειας, εξαιτίας του οποίου η εργασία των ανθρακωρύχων αντικαθίσταται από σύγχρονες πηγές ενέργειας, είπε ο Βάλτσεφ.

Μέσω του έργου Europe on Balkans: Cohesion Skills, το BTA στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση του ανοιχτού διαλόγου σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα τοπικά επιτεύγματα και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε με ένα συνέδριο στο Βέλικι Πέρσλαβ τον Νοέμβριο του 2024. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, το BTA θα φιλοξενεί συζητήσεις στις λέσχες τύπου της σε πολλές ακομα πόλεις της χώρας.

Επίσης, διασυνοριακά συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι, το Μποσίλεγκραντ, το Βουκουρέστι, την Αδριανούπολη, τα Σκόπια και τη Θεσσαλονίκη. Το έργο βασίζεται στα έργα Europe in the Balkans: A Common Future και Europe in Bulgaria: A Common Future, που υλοποιήθηκαν από το BTA το 2023 και το 2024, αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ