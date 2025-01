Τη στήριξη του στον Ίλον Μασκ εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του στο «Χ».

«Ο Ίλον Μασκ κατηγορείται άδικα. Είναι ένας σπουδαίος φίλος του Ισραήλ. Επισκέφθηκε το Ισραήλ μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους τρομοκράτες της Χαμάς τη χειρότερη κατά των Εβραίων από το Ολοκαύτωμα. Από τότε έχει επανειλημμέν στηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα απέναντι σε τρομοκράτες και καθεστώτα που θέλουν να εξαφανίσουν το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος», έγραψε.

«Τον ευχαριστώ γι' αυτό», καταλήγει.

.@elonmusk is being falsely smeared.



Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp