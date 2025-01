Η Turkish Airlines πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη την πρώτη πτήση προς τη Συρία από το 2011, με Σύριους να συγκεντρώνονται νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να γιορτάσουν. H πτήση πέρασε πάνω από το FIR της κατεχόμενης Κύπρου





Turkish Airlines carries out first flight to Syria since 2011 on Thursday, with Syrians gathering at Istanbul Airport to celebrate pic.twitter.com/BtvJPl7fse