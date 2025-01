Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά σήμερα στο Τελ Αβίβ σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης της οποίας σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA).

"Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε" πρόσθεσε η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αμέσως τον τρομοκρατικό χαρακτήρα της επίθεσης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το άψυχο σώμα ενός άνδρα να κείτεται στο σημείο της επίθεσης.

🚨🇮🇱 TERROR ATTACK IN TEL AVIV: 4 STABBED, ASSAILANT SHOT DEAD



The victims include two men, aged 24 and 28, who are in moderate condition, and two others, aged 24 and 59, who are in good condition.



They were attacked at two separate locations before first responders arrived.… pic.twitter.com/5vPB36Itqs