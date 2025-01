Η δίκη του ASAP Rocky για τον φερόμενο πυροβολισμό εις βάρος ενός πρώην φίλου του το 2021, ξεκίνησε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες και αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο ράπερ (κατά κόσμον Rakim Mayers) σημάδεψε και πυροβόλησε με πιστόλι τον Relli (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Terell Ephron) πριν από δύο χρόνια, μετά από καβγά στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.

Αν και ο ASAP Rocky έχει δηλώσει αθώος, αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές κατηγορίες για επίθεση με πυροβόλο όπλο και μπορεί να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 24 έτη, αν τελικά κριθεί ένοχος. Τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας προκαταρκτικής ακρόασης που περιελάμβανε μαρτυρίες και αποδεικτικά βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, ένας δικαστής του Λος Άντζελες έκρινε ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να δικαστεί ο ράπερ.

A$AP Rocky arrives in court as jury selection in his gun assault trial begins today.



The Harlem rapper is facing 24 years in prison for a November 2021 incident in which he’s accused of firing a gun at A$AP Mob member A$AP Relli. pic.twitter.com/P8kJHknYh4