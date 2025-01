Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν είναι «σίγουρος» ότι η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς τηρείται, μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία και την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε «δεν είμαι σίγουρος».

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, είναι δικός τους πόλεμος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος», επέμεινε, προσθέτοντας πάντως πως θεωρεί ότι η Χαμάς έχει «αποδυναμωθεί» από το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα την επίθεσή της στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Είδα μια φωτογραφία της Γάζας. Μοιάζει με εργοτάξιο κατεδάφισης», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

REPORTER: How confident are you that you can keep the ceasefire in Gaza?



TRUMP: I'm not confident. That's not our war. It's their war ... Gaza is interesting. It's a phenomenal location. pic.twitter.com/kiBdGHKLRV