Ένα φιλί στη σύζυγό του, Μελάνια, θέλησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνοντας στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, για να ορκιστεί ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η στιλιστική επιλογή της Μελάνια, η οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό μπλε καπέλο, φαίνεται να δημιούργησε ένα απρόβλεπτο εμπόδιο στην τρυφερή στιγμή του ζευγαριού.

Ως αποτέλεσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε να δώσει ένα φιλί στον αέρα, αποφεύγοντας το άγγιγμα με τη σύζυγό του.

