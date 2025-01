Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην Ουάσινγκτον, όπου ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει της τελετής ορκωμοσίας τη Δευτέρα. Το δριμύ ψύχος δεν επιτρέπει το τελετουργικό που ακολουθείται συνήθως, έτσι η ορκωμοσία θα γίνει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι στα σκαλιά του, ως είθισται.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, για να μεταφέρει τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο. Στην πτήση προς την Ουάσινγκτον συνόδευσαν τον Τραμπ η σύζυγός του Μελάνια, η κόρη του Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ντάλες, ο Τραμπ μετέβη στο γκολφ κλαμπ που διατηρεί στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνιας, στα περίχωρα της Ουάσινγκτον.

Ένας σωσίας του Έλβις Πρίσλεϊ, ο Λίο Ντέις, τραγούδησε στο ζεύγος Τραμπ πριν από μια δεξίωση με περίπου 500 προσκεκλημένους και σόου πυροτεχνημάτων. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον σωσία του Έλβις να ψυχαγωγεί την οικογένεια Τραμπ.

Trump lands back in DC and is immediately introduced by Elvis.



This is the greatest timeline ever ⚡️



pic.twitter.com/vhoNzk09pl