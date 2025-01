Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αύριο, Κυριακή, στις 08:30 τοπική ώρα (και ώρα Κύπρου), σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάζεντ αλ Ανσάρι, στην πλατφόρμα Χ.

«Όπως συμφωνήθηκε από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και τους μεσολαβητές, η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας θα ξεκινήσει την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, στις 08:30 τοπική ώρα», ανέφερε. Επίσης, προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις, να δείξουν τη μέγιστη δυνατή σύνεση και να ακολουθούν τις οδηγίες των επίσημων πηγών.

Παρά την έγκριση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Γιατροί στη Γάζα δήλωσαν ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε σήμερα το πρωί κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους που βρίσκονταν σε σκηνή στην περιοχή Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Με αυτούς ανέρχονται σε 119 οι Παλαιστίνιοι που έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς από την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία εκεχειρίας.

Τα νέα δεδομένα στην περιοχή και οι φάσεις της συμφωνίας για εκεχειρία

Το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους 737 Παλαιστίνιους κρατούμενους με αντάλλαγμα 33 Ισραηλινούς ομήρους κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία ενέκρινε χθες Σάββατο η ισραηλινή κυβέρνηση, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, "η κυβέρνηση ενέκρινε την απελευθέρωση 737 φυλακισμένων και κρατούμενων με καθεστώς διοικητικής κράτησης", επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των κρατουμένων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι είναι ο Ζακάρια Ζουμπέιντι, υπεύθυνος για πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και πρώην επικεφαλής των Ταξιαρχιών αλ Άκσα, της ένοπλης πτέρυγας της Φάταχ, ο οποίος απέδρασε από ισραηλινή φυλακή το 2021.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/1) τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο απελευθέρωσης των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας ότι η συμφωνία «θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025».

Κόντρα με τα σκληροπυρηνικά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ έναντι οκτώ κατά.

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία, στην οποία αντιτάχθηκαν τα σκληροπυρηνικά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, προβλέπει αρχικά κατάπαυση του πυρός για μια περίοδο έξι εβδομάδων, αρχής γενομένης από την Κυριακή.

