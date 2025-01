Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία, διαφορετικά αυτό θα προκαλέσει «δυσμενείς συνέπειες για όλους».

«Οι επιθετικές ενέργειες των δυνάμεων που επιτίθενται στο συριακό έδαφος, ιδιαίτερα το Ισραήλ, πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης του κόμματός του στην Άγκυρα.

«Όλοι πρέπει να πάρουν τα χέρια τους από τη Συρία, και εμείς, μαζί με τους Σύρους αδελφούς μας, θα συντρίψουμε τα κεφάλια του Ισλαμικού Κράτους, του YPG και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Το Ισραήλ, απάντησε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και προειδοποίησε την Άγκυρα για «αχρείαστες απειλές» με αναφορά και στην Κύπρο.

«Το Ισραήλ απορρίπτει πλήρως τη δήλωση του Τούρκου προέδρου», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών. «Ο επιθετικός ιμπεριαλιστικός παράγοντας στη Συρία (όπως και στη βόρεια Κύπρο, στη Λιβύη και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής) είναι η ίδια η Τουρκία, και είναι καλό ο Τούρκος πρόεδρος να αποφεύγει αχρείαστες απειλές. Το Κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα για να προστατεύει τα σύνορά του από οποιαδήποτε απειλή».

