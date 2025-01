Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν τη χρήση της συνθετικής χρωστικής ουσίας κόκκινο Νο 3 (red dye 3), που χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και ποτά για έντονο κόκκινο χρώμα. Η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που συνδέουν τη χρωστική με τον καρκίνο σε αρσενικούς αρουραίους, παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη έκθεση είναι χαμηλότερη. Σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, η απαγόρευση είναι υποχρεωτική αν υπάρξει σύνδεση με καρκινογένεση.

Η χρωστική χρησιμοποιείται κυρίως σε καραμέλες, κέικ, μπισκότα, παγωτά, γλάσα, αλλά και σε ορισμένα φάρμακα. Ο FDA ανακοίνωσε ότι οι παραγωγοί τροφίμων έχουν προθεσμία έως τον Ιανουάριο του 2027 για να αντικαταστήσουν τη χρωστική, ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν περιθώριο μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Η απαγόρευση αποτελεί αποτέλεσμα αίτησης του 2022 από ομάδες όπως το Center for Science in the Public Interest, που υποστήριξαν ότι το κόκκινο Νο 3 πρέπει να απαγορευτεί λόγω της σύνδεσής του με τον καρκίνο και της ευρείας χρήσης του, ειδικά από παιδιά.

Η χρωστική είχε απαγορευτεί στα καλλυντικά από το 1988 και πρόσφατα απαγορεύτηκε και στην Καλιφόρνια (2023), ενώ είναι περιορισμένη σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν ήδη καταργήσει τη χρήση της, ενώ ως εναλλακτική χρησιμοποιείται η χρωστική κόκκινο Νο 40, η οποία ωστόσο έχει συνδεθεί με διαταραχές του εντέρου και υπερκινητικότητα σε παιδιά σύμφωνα με μελέτες.

Ακολουθούν ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπου είναι πιο πιθανό να εμφανίζεται η χρωστική Red 3:

Καραμέλες

Οι καραμέλες Brach's Conversation Hearts και Brach's Candy Corn περιέχουν Red 3. Ωστόσο, άλλες κόκκινες καραμέλες, όπως οι Swedish Fish και Wild Cherry Lifesavers, χρησιμοποιούν Red 40.

Αρτοσκευάσματα και σνάκ



Ορισμένα αρτοσκευάσματα και σνακ – κυρίως με κόκκινη επικάλυψη – περιέχουν Red 3. Η κόκκινη διακοσμητική επικάλυψη Betty Crocker Red Decorating Icing περιέχει Red 3. Αντίθετα, η επικάλυψη Pillsbury Funfetti Valentine’s Day Vanilla Frosting, που περιλαμβάνει μικρές κόκκινες καρδιές, χρησιμοποιεί Red 40.

Γαλακτοκομικά και κατεψυγμένα τρόφιμα



Ελέγξτε για Red 3 σε γάλα με γεύση φράουλα, παγωτά, κατεψυγμένα γιαούρτια και γρανίτες. Το γάλα TruMoo Strawberry Whole Milk περιέχει Red 3. Αντίθετα, το παγωτό φράουλα Edy’s Strawberry Ice Cream και οι γρανίτες φρούτων της μάρκας Popsicle χρησιμοποιούν χυμό παντζαριού για χρώμα.

Προϊόντα και τρόφιμα



Πολλές μάρκες μαρασκίνο κερασιών – όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των Walmart και Kroger – έχουν αντικαταστήσει το Red 3 με Red 40. Ωστόσο, το Kroger Extra Cherry canned fruit cocktail περιέχει ακόμα Red 3.

Ροφήματα



Το ρόφημα διατροφής Ensure Original Strawberry Nutrition Shake περιέχει Red 3. Ωστόσο, πολλές μάρκες ροφημάτων, όπως τα Hawaiian Punch, Kool-Aid, τα αναψυκτικά φράουλα Fanta και Jarritos, και το αναψυκτικό μαύρο κεράσι Faygo, χρησιμοποιούν Red 40.

Φάρμακα



Σύμφωνα με υπερασπιστές των καταναλωτών, ορισμένα μασώμενα βιταμινούχα και φαρμακευτικά προϊόντα περιέχουν Red 3. Ωστόσο, άλλα χρησιμοποιούν φυσικές χρωστικές ή εναλλακτικές. Τα Vicks Formula 44, Luden’s και οι καραμέλες για τον λαιμό Halls περιέχουν Red 40. Επίσης, τα σιρόπια για τον βήχα Mucinex Children’s Cough Syrup, Robitussen Adult Cough and Chest Congestion, και το Vick’s NyQuil Cold and Flu χρησιμοποιούν επίσης Red 40.