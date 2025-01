Σε κάποιους όμως... αρέσει!

Μια πιτσαρία στην Αγγλία χρεώνει 100 λίρες για μια κλασική χαβανέζικη πίτσα, προκειμένου να αποτρέψει τους πελάτες από το να επιλέξουν αυτή με τον... ανανά.

Η Lupa Pizza στο Νόριτς, Νόρφολκ, έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στην επιλογή αυτή, προσθέτοντας την υπέρογκη τιμή στο μενού της.

Η περιγραφή του μενού αναφέρει με χιούμορ: «Ναι, με 100 λίρες μπορείς να την έχεις. Παράγγειλε και σαμπάνια!»

«Μισώ απολύτως τον ανανά στην πίτσα»

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισαν να χρεώσουν τέτοιο ποσό, η απάντηση του ιδιοκτήτη είναι απλή: μισούν τον ανανά στην πίτσα. Ο Francis Woolf δήλωσε: «Μισώ απολύτως τον ανανά στην πίτσα». Ο σεφ Quin Jianoran συμφώνησε, προσθέτοντας: «Μου αρέσει η πίνα κολάντα, αλλά ο ανανάς στην πίτσα; Ποτέ. Θα προτιμούσα να βάλω μια φράουλα παρά αυτόν τον τροπικό μπελά».

Το 53% των Βρετανών απολαμβάνουν τον συνδυασμό γλυκού και αλμυρού

Αν και μισητή από πολλούς, η χαβανέζικη πίτσα έχει τους φανατικούς της. Μια δημοσκόπηση του 2017 αποκάλυψε ότι το 53% των Βρετανών απολαμβάνουν τον συνδυασμό γλυκού και αλμυρού, ενώ το 29% τον αντιμετωπίζουν με αποστροφή.

Ο συνδυασμός ζαμπόν και ανανά πιστεύεται ότι εφευρέθηκε από έναν Έλληνα

Παρά το όνομά της, ο συνδυασμός ζαμπόν και ανανά θεωρείται ότι εφευρέθηκε στον Καναδά το 1962 από τον Σαμ Πανόπουλος, έναν Έλληνα μετανάστη που εμπνεύστηκε από τη γλυκόξινη γεύση των κινεζικών-αμερικανικών πιάτων.

Pizzeria charging whopping $125 per pie to deter customers from this controversial topping https://t.co/zbj7c1w0O3 pic.twitter.com/KoTOEATQI2