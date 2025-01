Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών, σύμφωνα με τη μέτρηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 21:19 τοπική ώρα (14:19 ώρα Κύπρου), με επίκεντρο τη νήσο Κιούσου στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προκαλώντας δύο μικρής έντασης τσουνάμι, που δεν προκάλεσαν ζημιές, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) τόνισε ότι το μέγεθος του σεισμού ανέρχεται σε 6,9 βαθμούς, αναφέροντας κύματα 20 εκατοστών σε λιμάνια στη επαρχία Μιγιαζάκι. Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπολογίζεται σε 30 χλμ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή Χιούγκα-νάντα στο νότιο Κιούσου. Ακριβώς μετά τη σεισμική δόνηση, η ιαπωνική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για κύματα έως και ένα μέτρο, καλώντας το κοινό να μείνει μακριά από παράκτιες περιοχές.

Η προειδοποίηση της JMA για τσουνάμι αφορούσε τις επαρχίες Μιγιαζάκι και Κόιτσι. Η δόνηση είναι σε επίπεδο 5 στην ιαπωνική βαθμίδα από 0 έως 7 έντασης σεισμών, πρόσθεσε. Αρχικά η υπηρεσία έκανε λόγο για σεισμό 6,4 βαθμών, αναθεωρώντας λίγο μετά προς τα πάνω τη μέτρηση.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές, ενώ εικόνες σε ζωντανή μετάδοση από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχαν ήρεμη θάλασσα και πλοία να λειτουργούν κανονικά.

Το USGS ανέφερε εστιακό βάθος 30χλμ και επίκεντρο 11 μίλια από τις ακτές της επαρχίας Μιγιαζάκι. Το αμερικανικό ινστιτούτο αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική του εκτίμηση μεγέθους από 6,9 σε 6,8, λέγοντας σε νεότερη ειδοποίησή του ότι «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό».

Τον περασμένο Αύγουστο, η JMA είχε εκδώσει, έπειτα από μία σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1, προειδοποίηση για «μεγασεισμό» στην Tάφρο Νανκάι. Η προειδοποίηση εκείνη είχε διαρκέσει μια εβδομάδα.

Ένας αξιωματούχος της JMA δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο σεισμός δεν συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο ενός «μεγασεισμού» στην Tάφρο Νανκάι στις θάλασσες περιοχές ανοιχτά της κεντρικής και νοτιοδυτικής Ιαπωνίας.

Η προειδοποίηση της JMA αφορά τη "ζώνη υποβύθισης" στην Tάφρο Νανκάι, που βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου έχουν παραχθεί ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 8 ή 9 βαθμών, κατά το παρελθόν, κάθε έναν ή δύο αιώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua-AFP-Reuters