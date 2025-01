Τα φρικτά εγκλήματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη τρομοκράτησαν το 1888 τους κατοίκους της φτωχικής συνοικίας Γουαϊτσάμπελ, στο ανατολικό Λονδίνο

Η απόγονος ενός από τα θύματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ζήτησε να διεξαχθεί μια νέα έρευνα για τα εγκλήματα που συγκλόνισαν το Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς αναλύσεις γενετικού υλικού οδηγούν σε νέες εικασίες για τον διασημότερο κατά συρροή δολοφόνο στην ιστορία.

Το 2014 ωστόσο, ο Βρετανός συγγραφέας Ράσελ Έντουαρντς δήλωσε ότι έλυσε το μυστήριο, χάρη στο DNA που βρέθηκε σε ένα σάλι, στο σημείο όπου σκοτώθηκε το τέταρτο θύμα, η Κάθριν Έντοους, στις 30 Σεπτεμβρίου 1888. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ονομαζόταν Άαρον Κοσμίνσκι και ήταν ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία που εργαζόταν ως κουρέας. Ο Κοσμίνσκι ήταν ένας από τους βασικούς υπόπτους και σε προηγούμενες έρευνες.

