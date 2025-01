Περίπου 13 άτομα αγνοούνται και 22 άτομα έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, αναφέρουν οι Αρχές, ενώ οι νεκροί από τη φωτιά είναι πλέον 11.

Όπως αναφέρεται στο Sky News, στους κατοίκους έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και η Αστυνομία έχει συλλάβει 22 άτομα για παραβάσεις της απαγόρευσης αυτής, καθώς και για καταπάτηση περιουσίας, διαρρήξεις και λεηλασίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ίτον και Πάλισεϊντς, αναφέρει ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες , Ρόμπερτ Λούνα.

Περίπου 153.000 άνθρωποι βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης και 166.000 υπό προειδοποίηση εκκένωσης, λέει.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία δίχως τέλος στο Λος Άντζελες -11 νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές

California Governor Gavin Newsom is calling for censorship of “misinformation” on the Los Angeles Fires



He wants censorship because he is directly responsible. Here’s drone footage of the Pacific Palisades fire destruction. This is a result of Gavin Newsom. He should resign. pic.twitter.com/SrPtIfRyc0