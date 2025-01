Η πλήρης έκταση των παιδόφιλων Πακιστανών, που δρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτεται σήμερα (11.01.2025) μέσα μια συγκλονιστική έρευνα, η Daily Mail.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αδίστακτες συμμορίες παιδόφιλων- παιδοβιαστών κυρίως από το Πακιστάν έχουν βάλει στο στόχαστρο αγόρια και κορίτσια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι κυβερνώντες αγωνίζονταν να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Σε αυτό που έχει πλέον εξελιχθεί σε διεθνές σκάνδαλο, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας Elon Musk προκάλεσε πόλεμο λέξεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ – με την κυβέρνησή του να ψηφίζει κατά του αιτήματος των Τόρις να διεξαχθεί πλήρης έρευνα.

Η Daily Mail, δημοσιεύει έναν διαδραστικό χάρτη που απεικονίζει την έκταση της κουλτούρας του βιασμού, στις πόλεις της Αγγλίας.

Ο χάρτης, αποκαλύπτει τις 41 πόλεις της Αγγλίας όπου παιδιά και νεαρές γυναίκες έγιναν στόχος των συμμοριών, περίπου 76 συνολικά, που περιλαμβάνουν όλες τις γωνιές της χώρας, από το Πλίμουθ στα νοτιοδυτικά και το Ράμσγκεϊτ στα νοτιοανατολικά, μέχρι το Μπάροου στα βορειοδυτικά και το Νιούκαστλ στα βορειοανατολικά.

Britain's Asian grooming gangs scandal laid bare: Interactive map reveals shocking extent of predatory men who sexually abused young girls across FORTY ONE UK towns... and the staggering number now free and back on the streets https://t.co/XQw599TNuz pic.twitter.com/sELsex95F2

Σύμφωνα με την έρευνα, από τους 396 γνωστούς δράστες που καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τουλάχιστον 155 έχουν τώρα αποφυλακιστεί αθόρυβα και βρίσκονται ξανά στους δρόμους – πολλοί από αυτούς ζουν στις ίδιες πόλεις που αναζητούσαν για θύματα.

Όπως επισημαίνεται, η αποφυλάκιση του « εγκεφάλου» της διαβόητης συμμορίας παιδεραστών του Rochdale, Qari Abdul Rauf, που επέστρεψε στο Μάντσεστερ σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποφυλάκισή του- προκαλεί σοκ.

Αντί να απελαθεί στο Πακιστάν, όπως συνέστησε δικαστής, ο Ραούφ κυκλοφορεί στο Ρότσντεϊλ «σαν να του ανήκει ο τόπος».

«Ο Ραούφ δεν είναι ο μόνος που επέστρεψε στον τόπο των εγκλημάτων του», γράφει το βρετανικό μέσο.

Σε ορισμένους που αποφυλακίστηκαν, έχει απαγορευτεί να επιστρέψουν στα παλιά τους στέκια.

