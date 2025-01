Ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προωθούνται για την ανακατάληψη της πόλης Ουάντ Μαντάνι από τους παραστρατιωτικούς αντάρτες των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Celebrations of joy in Omdurman after the liberation of Wad Madani from the RSF militia. 🇸🇩 pic.twitter.com/FcHG4DkV9a

Ο στρατός ανάρτησε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ότι μονάδες του έχουν προωθηθεί στο εσωτερικό της πόλης, που είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας Ελ Γκεζίρα στο Σουδάν.

Army soldiers entering Wad Madani’s Local Government Building. Work will begin in the coming days to bring back the basic services which the local population have been deprived of under militia rule. pic.twitter.com/oyODgkZ46J