Οι πυρκαγιές της Νότιας Καλιφόρνιας έχουν κάψει χιλιάδες σπίτια και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να εξαπλώνονται γρήγορα σε μεγάλα τμήματα της περιοχής του Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στους περισσότερους από 80.000 ανθρώπους που εκτοπίστηκαν ήταν και αρκετοί διάσημοι, πολλοί από τους οποίους ζούσαν σε αυτή την περιοχή επί δεκαετίες. Ορισμένοι από αυτούς, όπως οι Τζεφ Μπρίτζες, Άντονι Χόπκινς, Πάρις Χίλτον και Μπίλι Κρίσταλέχασαν τα σπίτια τους από την πύρινη λαίλαπα. Πολλοί άλλοι, όπως οι Τζον Λέτζεντ, Κρίσι Τίγκεν, Μάντι Μουρ και Μαρκ Χάμιλ, υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει τα πάντα.

Πολλές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γυρίσματα κινηματογραφικών ταινιών αναβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της καταστροφής, η οποία έχει στοιχίσει τις ζωές σε ανθρώπους και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της κομητείας του Λος Άντζελες, με περισσότερες από 1.100 κατασκευές να έχουν καταστραφεί και 27.000 στρέμματα να έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Δείτε τους σταρ που έπεσαν θύματα της τρομακτικής καταστροφής:

Τζεφ Μπρίτζες

Το σπίτι στο Μαλιμπού που μοιραζόταν ο Τζεφ Μπρίτζες με την οικογένειά του καταστράφηκε. Σύμφωνα με το TMZ, το είχε κληρονομήσει ο ηθοποιός μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του.

Jeff Bridges and Candy Spelling have lost their homes in the devastating Los Angeles wildfires. 💔 pic.twitter.com/jWiLuTPiCr — TMZ (@TMZ) January 10, 2025

Άντονι Χόπκινς

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι ο θρυλικός ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, ο οποίος έγινε 87 ετών πριν από μερικές ημέρες, έχασε το σπίτι του στο Pacific Palisades, το μέρος απ' όπου συχνά αναρτούσε βίντεο στο TikTok στα οποία έπαιζε πιάνο. Σύμφωνα με την Daily Mail, μετακόμισε εκεί το 2021 αρκετά χρόνια αφού το σπίτι του στο Μαλιμπού είχε γλιτώσει οριακά από την πυρκαγιά Woolsey το 2018, ενώ το 2000 το σπίτι του στο Λονδίνο είχε επίσης καταστραφεί από πυρκαγιά.

Sir Anthony Hopkins has lost his home in the Palisades wildfire 💔 pic.twitter.com/a8zE5wGgsP — TMZ (@TMZ) January 10, 2025

Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν χάσει το σπίτι τους σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το PEOPLE:

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της καταστροφής που βλέπουμε και βιώνουμε. Πονάμε για τους φίλους και τους γείτονές μας που έχασαν επίσης τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους σε αυτή την τραγωδία. Η Τζανίς και εγώ ζούσαμε σε αυτό το σπίτι από το 1979. Εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των πυροσβεστών και των πρώτων ανταποκριτών. Το Pacific Palisades είναι μια ανθεκτική κοινότητα με εκπληκτικούς ανθρώπους και ξέρουμε ότι με τον καιρό θα ξανασταθεί στα πόδια της. Είναι το σπίτι μας».

Billy Crystal and Wife Janice Reveal Their Home of 46 Years Burned Down in Palisades Fire: 'We Are Heartbroken' https://t.co/9kWC8HVbBd — People (@people) January 9, 2025

Πάρις Χίλτον

Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με πλάνα του ABC News που έδειχναν τα απανθρακωμένα απομεινάρια του παραθαλάσσιου σπιτιού της στο Μαλιμπού και θυμήθηκε κάποιες ευτυχισμένες αναμνήσεις που είχε εκείνη και η οικογένειά της εκεί.

Μελ Γκίμπσον

Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε ότι το σπίτι του καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ενώ είχε πάει καλεσμένος στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

«Είναι κάπως καταστροφικό, είναι συναισθηματικό», δήλωσε ο ηθοποιός στο Elizabeth Vargas Reports του NewsNation. «Έχω απαλλαγεί από το βάρος των πραγμάτων μου, επειδή όλα έχουν γίνει στάχτη», πρόσθεσε.

Mel Gibson's Home Burned Down While We Was Doing His Joe Rogan Interview https://t.co/Z9jTEOvA8x — E! News (@enews) January 10, 2025

Τζον Σ. Ρέιλι

Το σπίτι του ηθοποιού Τζον Σ. Ρέιλι καταστράφηκε από τη φωτιά, όπως επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες.

John C. Reilly's $1.20M Altadena home is completely destroyed amid catastrophic LA wildfires https://t.co/dl4Y7IPrS8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2025

Τζον Γκούντμαν

Το σπίτι του Τζον Γκούντμαν στο Pacific Palisades καταστράφηκε από την πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Billy Crystal, John Goodman, and Eugene Levy are among the many whose homes were lost in the L.A. wildfires. pic.twitter.com/HNrtKq1v0a — TMZ (@TMZ) January 9, 2025

Γιουτζίν Λέβι

Ο πρωταγωνιστής του «Schitt's Creek» Γιουτζίν Λέβι δήλωσε στους L.A. Times ότι βρέθηκε «παγιδευμένος» από «μαύρο και έντονο» καπνό πάνω από το Temescal Canyon καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι του. «Δεν μπορούσα να δω φλόγες, αλλά ο καπνός ήταν πολύ σκοτεινός», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο γιος του, Νταν Λέβι, έγραψε στο Instagram Stories: «Συντετριμμένος για την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους ανθρώπους του Λος Άντζελες που επλήγησαν από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές».

Οι φωτογραφίες αργότερα επιβεβαίωσαν ότι το σπίτι του είχε καταστραφεί.

Μάιλς Τέλερ και Κέλι Τέλερ

Ο Μάιλς Τέλερ και η σύζυγός του, Κέλι Τέλερ, έχασαν το σπίτι 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades που αγόρασαν το 2023, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες.

Τζον Λέτζεντ και Κρίσι Τίγκεν

Η Κρίσι Τίγκεν αποκάλυψε συγκινημένη ότι «πακετάρει» για να εκκενώσει το σπίτι που μοιράζεται με τον σύζυγό της Τζον Λέτζεντ εν μέσω των πυρκαγιών. Η Τίγκεν μοιράστηκε μέσω Instagram story που τη δείχνει να γεμίζει μια μεγάλη μαύρη τσάντα από τη ντουλάπα της. «Είναι σουρεαλιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ φοβισμένη».

Το 39χρονο μοντέλο είχε περιγράψει νωρίτερα τις πυρκαγιές ως ένα «κολασμένο τοπίο».

Μάντι Μουρ

Η Μάντι Μουρ ήταν, επίσης, από τα άτομα που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή μαζί με την οικογένειά τους.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Μουρ μοιράστηκε ότι εκείνη και ο σύζυγός της Τέιλορ Γκόλντσμιθ είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στο σπίτι τους και διαπίστωσαν ότι, αν και είχαν χάσει το γκαράζ τους και το στούντιο του συζύγου της, το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού παρέμενε όρθιο, αν και δεν ήταν προς το παρόν κατοικήσιμο.

Μαρκ Χάμιλ

Ο Μαρκ Χάμιλ μοιράστηκε μια «προσωπική ενημέρωση για την πυρκαγιά» με τους ακολούθους του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι είχε εκκενώσει το Μαλιμπού μαζί με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους. Ο ηθοποιός του «Star Wars» δήλωσε ότι έφτασε με ασφάλεια στο σπίτι της κόρης στο Χόλιγουντ και προέτρεψε όλους να «παραμείνουν ασφαλείς», προτού σημειώσει ότι πρόκειται για τις «πιο φρικτές πυρκαγιές από το '93» και ότι η οικογένειά του «έτρεχε για να σωθεί».

Άνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ

Ο Άνταμ Μπρόντι και η σύζυγός του και ηθοποιός, Λέιτον Μίστερ είναι κι εκείνοι ανάμεσα στις διασημότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στη DailyMail δείχνει την κατοικία τους ανάμεσα στις φλόγες, ενώ γύρω υπάρχει μαύρος καπνός.

Τίνα Νόουλς

Η μητέρα της Mπιγιόνσε, Τίνα Νόουλς, ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι το σπίτι της αποτελεί πλέον παρελθόν.

«Ήταν το αγαπημένο μου μέρος, το καταφύγιό μου, το ιερό μου μέρος. Τώρα χάθηκε!!! Ο Θεός να ευλογεί όλους τους γενναίους άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που διακινδύνευσαν τη ζωή τους σε επικίνδυνες συνθήκες», ανέφερε. «Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τη γενναιότητά σας και για τη διάσωση τόσων πολλών ζωών. Αυτό θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων και των πρώτων ανταποκριτών».

Τζέιμς Γουντ

Ο Τζέιμς Γουντς έστειλε ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης, καθώς αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε επίσης να εγκαταλείψει το σπίτι του.

James Woods Breaks Down During CNN Interview: "One Day You're Swimming In The Pool And The Next Day Its All Gone" https://t.co/j8utlnf3P0 — Deadline (@DEADLINE) January 8, 2025

«Σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που μας προσέγγισαν, σας ευχαριστούμε για την ανησυχία σας. Απλά σας ενημερώνω ότι καταφέραμε να εκκενώσουμε το σπίτι με επιτυχία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο, αλλά δυστυχώς τα σπίτια στον μικρό μας δρόμο δεν είναι», έγραψε στο Twitter λίγο πριν από τις 4:00 μ.μ. στις 7 Ιανουαρίου.

Αργότερα επιβεβαίωσε στο CNN ότι το σπίτι του είχε χαθεί: «Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα, την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί».

Μάιλο Βεντιμίλια

Ο πρωταγωνιστής του «This Is Us», Μάιλο Βεντιμίλια, επέστρεψε στο καμένο σπίτι του με δημοσιογράφο του CBS Evening News, και χαρακτήρισε την εμπειρία «βαριά». Ο ηθοποιός είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, η οποία είναι εννέα μηνών έγκυος, παρακολούθησαν τη φωτιά να καταστρέφει το σπίτι τους από κάμερες ασφαλείας.

«Θα τα καταφέρουμε», είπε αφού παρακολούθησε την καταστροφή. «Η σύζυγος και το μωρό είναι τα πιο σημαντικά».

Πηγή: Πρώτο Θέμα