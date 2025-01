Οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο στο ευρύτερο Λος Άντζελες, που πλακώνει στυφός καπνός: οι κυριότερες πυρκαγιές παρέμεναν εντελώς εκτός ελέγχου χθες Πέμπτη το βράδυ στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη, όπου πλέον καταμετρώνται δέκα νεκροί κι αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς.

Οι εικόνες στις πυροπαθείς περιοχές «θυμίζουν Αποκάλυψη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όριν Γουότερς μπροστά στο σπίτι του, που μετατράπηκε σε αποκαΐδια, στην κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες. «Το να επιστρέφεις για να δεις αυτό, είναι αδιανόητο».

Βορειοδυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, η εστία που καταβρόχθισε το ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, γεμάτο πανάκριβα ακίνητα πολυεκατομμυριούχων και διασημοτήτων, ανάμεσα στη Μάλιμπου και στη Σάντα Μόνικα, δεν είχε ακόμη περιοριστεί χθες βράδυ. Κι αυτό παρά το ότι πλέον επιχείρησαν ελικόπτερα που έκαναν ασταμάτητα ρίψεις νερού, χάρη στο ότι εξασθένισαν οι σφοδροί άνεμοι που εξάπλωναν τις φλόγες.

Ούτε η φωτιά που σάρωσε την Αλταντίνα, παρότι η εξάπλωσή της έχει «ανακοπεί σημαντικά» από την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης που έχουν εκδοθεί από τις αρχές αφορούν περίπου 180.000 ανθρώπους. Τα κτίρια που έγιναν στάχτη ή έχουν υποστεί ζημιές είναι χιλιάδες. Ο απολογισμός των θυμάτων έγινε βαρύτερος, έφθασε τους τουλάχιστον δέκα νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε για «πολύ εκτεταμένες» και «καταστροφικές» πυρκαγιές σε συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης που ενέσκηψε μερικές ημέρες πριν από το πέρας της θητείας του.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου πέταξαν πάνω από τη Μάλιμπου και το Πασίφικ Παλισέιντς χθες. Στη θέση πολλών πολυτελών ακινήτων με απίστευτη θέα στον ωκεανό δεν απέμεναν παρά σκελετοί τους, παλιοσίδερα, στάχτες.

Εκατοντάδες μέλη της εθνοφρουράς αναμενόταν να αναπτυχθούν στην περιοχή, ανακοίνωσε χθες βράδυ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ.

Η ανάπτυξη της εθνοφρουράς που διέταξε ο Δημοκρατικός έχει διπλό σκοπό: οι μονάδες της να βοηθήσουν τους χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες και να αποκαταστήσουν την τάξη, καθώς η περιοχή υπέστη λεηλασίες. Τουλάχιστον 20 ύποπτοι συνελήφθησαν για υποθέσεις αυτής της φύσης τα τελευταία 24ωρα.

«Ας γίνουμε σαφείς: οι λεηλασίες δεν θα γίνουν ανεκτές», τόνισε.

Εν μέσω συντριμμιών στην Αλταντίνα, κάποιοι αποφάσισαν να προστατεύσουν οι ίδιοι τις κοινότητές τους, ή ότι απομένει από αυτές, κάνοντας περιπολίες. Κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ζώνες όπου έγινε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα.

«Δεν το έσωσα το ρημάδι το σπίτι για να έρθει κάποιος ηλίθιος να με ληστέψει. Σε καμιά περίπτωση», πέταξε ο Νίκολας Νόρμαν, που πέρασε τη νύχτα μπροστά στο ακίνητό του αφού έδωσε μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας σωλήνα νερού.

Dramatic footage shows the aftermath of the deadly Eaton wildfire in Los Angeles ⤵️ pic.twitter.com/8Fhskffm2b

«Δεν ξέρω αν γίνεται να επιστρέψει κανένας προτού περάσει κάποιος καιρός», αναστέναξε η Κέιλεν Άστουρ, άλλη κάτοικος, στοιχειωμένη από το πανόραμα «θανάτου και καταστροφής» στην Αλταντίνα.

Οι ριπαίοι άνεμοι ταχύτητας ως και 160 χιλιομέτρων την ώρα που έπνεαν τις τελευταίες ημέρες, μεταφέροντας θράκες σε αποστάσεις ακόμα και χιλιομέτρων, έχουν εξασθενήσει. Αλλά ο αέρας δεν έχει σταματήσει και οι λόφοι είναι κατάξεροι. Οι συνθήκες παραμένουν «κρίσιμες», σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι «χωρίς κανένα απολύτως προηγούμενο», «ιστορικοί».

Το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο των μετεωρολόγων για θυελλώδεις ανέμους παραμένει σε ισχύ ως και σήμερα και συνεχίζει να είναι πιθανό να εξαπλώσουν τις πυρκαγιές, όπως προειδοποίησαν.

Χθες το απόγευμα εκδηλώθηκαν νέες εστίες στις ακριβές περιοχές Καλαμπάσας και Χίντεν Χιλς, όπου ζει μεταξύ άλλων η Κιμ Καρντάσιαν.

Η μυθική συνοικία του Χόλιγουντ, που απειλήθηκε από τις φλόγες, μπορεί πάντως να ανασάνει: η φωτιά στους λόφους της ελέγχθηκε από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με τις αρχές, που προχώρησαν στην άρση της διαταγής εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων χθες το πρωί.

Στους Καλιφορνέζους έγινε έκκληση να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7