Η βρετανική αστυνομία προχώρησε σε μια σειρά ελεγχόμενων εκρήξεων, για προληπτικούς λόγους, καθώς ερευνούσε ένα ύποπτο όχημα στο κεντρικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των αστυνομικών αρχών στην πλατφόρμα Χ, αποκλείστηκαν δρόμοι κοντά στη Ρίτζεντ Στριτ και τη Νιου Μπέρλινγκτον Στριτ.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν αποτελούσε κίνδυνο. Οι αρχές είναι στη διαδικασία λήξης του συναγερμού και η κατάσταση θα επιστρέψει σύντομα στην κανονικότητα.

🚨#BREAKING: Police have carried out a number of controlled explosions around Regent Street in central London as they investigate a suspicious vehicle.



People were running in panic. pic.twitter.com/Q6EVs1v2WV