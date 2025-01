Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απένειμε το υψηλότερο πολιτικό παράσημο της χώρας, το Μετάλλιο της Ελευθερίας, στον επιζώντα του Ολοκαυτώματος και δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος, μαζί με άλλους 18 ανθρώπους.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, «η βράβευση του 94χρονου Σόρος ήταν αξιοσημείωτη, καθώς η φιλανθρωπική του δράση έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις, συχνά αντισημιτικές ή βασισμένες σε θεωρίες συνωμοσίας, από δεξιούς κύκλους παγκοσμίως. Στην τελετή του Λευκού Οίκου, τονίστηκε η εβραϊκή του ταυτότητα και η απόδρασή του από τη ναζιστική κατοχή για να οικοδομήσει μια ζωή ελευθερίας για τον ίδιο και άλλους».

Η απόφαση του Μπάιντεν προκάλεσε αντιδράσεις από συντηρητικούς, με τον Έλον Μασκ να χαρακτηρίζει τη βράβευση "παρωδία" σε ανάρτησή του στο X.

