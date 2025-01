Για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς κατηγορεί τον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, η αδελφή του.

Η γυναίκα κατηγορεί τον αδελφό της σε μήνυση που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μιζούρι στις 6 Ιανουαρίου ότι την κακοποιούσε το χρονικό διάστημα μεταξύ 1997 και 2006.

Στην μήνυση η γυναίκα ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 3 ετών και ο αδελφός της 12 ετών. Σε κοινή δήλωση στο X, με τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, ο Σαμ Άλτμαν διέψευσε την αδελφή του και ανέφερε ότι «όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αναληθείς».

«Η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας που αντιμετωπίζει προκλήσεις ψυχικής υγείας είναι απίστευτα δύσκολη. Αυτή η κατάσταση προκαλεί τεράστιο πόνο σε ολόκληρη την οικογένειά μας», τονίζεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX