Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία καθώς δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε εταιρεία, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί ο δράστης.

Οι πυροβολισμοί που οδήγησαν στον θάνατο δυο ανθρώπων έγιναν στην περιοχή Μπαντ Φρίντριχσαλ στη Νότια Γερμανία. Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία ερευνά το σημείο και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Blutbad in Bad Friedrichshall: Zwei Tote nach Schüssen in Fabrik



In der Firma Hänel im Stadtteil Kochendorf (Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg) ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Angriff. Um 17:45 Uhr drang ein maskierter und bewaffneter Mann in die Fabrik in der… pic.twitter.com/uNIJsunygb