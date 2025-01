Ο σιδηροδρομικός σταθμός του αεροδρομίου Gatwick του Λονδίνου εκκενώθηκε έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αμαξοστοιχία.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται καπνός να βγαίνει κάτω από βαγόνι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό.





Heads up if you are heading to #gatwickairport the train I was on from Brighton to #londonvictoria just caught fire as it pulled in. So the station is currently closed. So far it seems everyone is fine and staff acted quickly to get everyone out #gatwick pic.twitter.com/ziyk9vJClt