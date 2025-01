Μεγάλη πυρκαγιά σε αγορά τροφίμων στη βόρεια Κίνα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 15 τραυματίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά στο Liguang Market στην πόλη Zhangjiakou ξέσπασε το πρωί (τοπική ώρα) του Σαββάτου (4/1).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τη σβήσουν σχεδόν δύο ώρες μετά.

WATCH (UPDATE): Multiple people dead and injured after fire in vegetable market in Chinahttps://t.co/K4YkYtmnpf pic.twitter.com/gu0l8jQVbp