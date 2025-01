Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σήμερα στις 10:15 (τοπική ώρα, 09.15 ώρα Κύπρου) σε άρση των προσωρινών περιορισμών στις πτήσεις που είχαν επιβληθεί στο αεροδρόμιο Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις πτήσεων είχαν ανασταλεί στις 07.45 (τοπική ώρα) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών, σύμφωνα με τη Rosaviatsia.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο αναστέλλονται οι πτήσεις, αλλά στο παρελθόν τα ρωσικά αεροδρόμια έχουν κλείσει όταν υπάρχει κίνδυνος πληγμάτων από ουκρανικά drones στην περιοχή.

At Pulkovo Airport in St. Petersburg, temporary restrictions have been introduced from 7:45 a.m. to ensure flight safety. It does not accept or send flights.



This is the second closure of the airport since the night due to an attack by Ukrainian drones.