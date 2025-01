Το Ισραήλ υπεραμύνθηκε χθες Παρασκευή της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξήγαγε την προηγούμενη εβδομάδα σε νοσοκομείο της Γάζας, ενώ ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε «ατεκμηρίωτες» τις αιτιάσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τον κρατούμενο διευθυντή του νοσοκομείου.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, Ντανιέλ Μερόν, κοινοποίησε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την επιστολή που έστειλε την Παρασκευή στον ΠΟΥ και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. Σε αυτήν, υπογραμμίζει πως η στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν διεξήχθη επειδή υπήρξαν «αδιάσειστα στοιχεία» ότι μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις. Διαβεβαιώνει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός έλαβε μέτρα για να μην υπάρξουν απώλειες αμάχων.

UN @HumanRights Chief & @WHO DG, at the UN Security Council briefing today, must condemn use by terrorists of health facilities, such as at the Kamal El-Adwan hospital, that endanger civilian population. Hamas terror actions in hospitals are in clear breach of IHL and in… pic.twitter.com/JXOQHE49RO