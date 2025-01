Μη συνηθισμένη και μάλλον άβολη για την Αναλένα Μπέρμποκ ήταν η υποδοχή της από τον de facto ηγέτη της Συρίας Αχμάντ αλ Σάρα, στη Δαμασκό.

Ο αλ Σάρα, που ήταν γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, υποδέχθηκε τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών και τον Γάλλο ομόλογό της Ζαν Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.Ο αλ Σάρα υποδέχθηκε δια χειραψίας τον Μπαρό, ωστόσο δεν έκανε το ίδιο με την Αναλένα Μπέρμποκ, την οποία χαιρέτισε με ένα νεύμα, καθώς ο ίδιος δεν κάνει χειραψίες με τις γυναίκες για λόγους αρχής, γεγονός που υπενθυμίζει την ανάγκη κατοχύρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και των μειονοτήτων από το νέο καθεστώς.

Διαβάστε ακόμη: Γερμανικά ΜΜΕ: Επιστροφή Σύρων από Γερμανία θα συζητήσει η Μπέρμποκ

Ενήμερη για το ζήτημα φαίνεται ότι ήταν η Γερμανίδα υπουργός, η οποία δεν φαίνεται να αιφνιδιάστηκε, καθώς κρατούσε τα χέρια της δεμένα. Ως εκ τούτου, αποφεύχθηκε κάθε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Συρίας - Γερμανίας και η επίσκεψη συνεχίστηκε κανονικά κατά τα φαινόμενα.

Πάντως, η συνολική υποδοχή των δύο υπουργών θεωρείται φιλική για τα δεδομένα του αλ Σάρα, υπογραμμίζουν ξένα μέσα ενημέρωσης.

Δείτε βίντεο:

A welcoming delegation from the HTS-led government in Damascus did not shake hands with German Foreign Minister Annalena Baerbock upon her arrival.



📹: AFP pic.twitter.com/JkI3cLzFrT