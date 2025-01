Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε σε εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η συντριβή έγινε νωρίς το απόγευμα στο δημοτικό αεροδρόμιο της Φούλερτον, μικρής πόλης κάπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

«Έχουμε δυο επιβεβαιωμένους θανάτους», ενημέρωσε η αστυνομία της Φούλερτον μέσω X.

Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους «δέκα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθεί περίθαλψη» και «οκτώ έλαβαν φροντίδες επιτόπου» και τους επιτράπηκε να φύγουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

NEW: At least 2 deceased in Fullerton plane crash, 18 injured, according to California police.



pic.twitter.com/4CivQHagFz